Polizei am 1. Mai in Berlin: „Dann nehmen wir einen anderen!“

Mit insgesamt 5.000 Einsatzkräften aus dem gesamten Bundesgebiet versuchte die #Polizei die geplanten Protestaktionen am 1. Mai 2020 in Berlin in den Griff zu bekommen. Doch die Polizisten mussten nicht nur in Mitte und Kreuzberg mit ansehen, dass sich immer mehr Bürger ihre Freiheitsrechte nicht mehr nehmen lassen wollen. Die Hygiene-Demo gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen fand diesmal nicht direkt vor der Volksbühne, sondern ein paar Straßen weiter statt. Es kehrte das Leben zurück: Es wurde zusammen gesessen, gelacht oder Sport getrieben. Die Polizei reagierte hilflos und nahm einzelne Bürger wahllos fest!