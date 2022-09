Politisch-korrekte Zensur: Universität warnt vor George Orwells Roman „1984“

In Deutschland schlugen die Wellen hoch, als die Kulturmarxisten Karl Mays Winnetou in die ewigen Jagdgründe befördern wollten. Dass dies alles nicht etwa ein „Ausrutscher“ der linken Gesinnungswächter hierzulande ist, sondern in der westlichen Zivilisation mit System verfolgt wird, beweist der Skandal um George Orwells wegweisenden Roman „1984“ in England. Der Klassiker, der eigentlich vor Kontrolle, Gleichschaltung und Zensur warnt, wird nun selbst Opfer der „Löschkultur!“ Ein Treppenwitz der Geschichte.

