‚Political Correctness‘ ist heute Medienmaßstab gegen jede Form der Kritik, die nicht in das eigene Weltbild passt. In meinem Video erkläre ich, weshalb die Situation sich selbst immer weiter verschärft. Der Drang zur Gesinnungspolizei und zur Meinungsdiktatur ist allgegenwärtig in Deutschland.

5 16 Bewertungen Artikel Bewertung