Polen: Illegale Migranten durchbrechen Grenzzaun – Germany! Germany!

Der polnische Grenzschutz veröffentlichte gestern ein Video vom 8.10.2021. 90 illegale Migranten (laut polnischen Medien) durchbrechen einen gesicherten Grenzabschnitt in Czeremsze. Weit sind die „Fachkräfte“ nicht gekommen, nutzten aber die Gelegenheit während der Videoaufnahme, um ein klares Statement zu senden: Germany, Germany, Germany!

08.10 forcing the border from 🇧🇾 to 🇵🇱. Section of the border protected by BG Post in Czeremsze. #fromtheborder pic.twitter.com/g96UTTyVgs

— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 12, 2021