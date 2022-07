„Plötzlich und unerwartet“: Mindestens 11 Urlauber sterben binnen 24 Stunden an italienischen Stränden

Während sich die Italiener auf ihre vierte Covid-„Impfung“ vorbereiten, steigt die Zahl der plötzlichen Todesfälle unaufhaltsam an – allein in den letzten Stunden 11 unter 60 Jahren.

Jetzt, wo die Strandsaison vor der Tür steht, gibt es ein neues herzzerreißendes Phänomen: gesunde Urlauber sterben an plötzlichen und unerwarteten „medizinischen Notfällen“. Weltweit brechen Strandbesucher zusammen, während sie am Strand spazieren gehen oder schwimmen. Viele von ihnen erleiden einen Herzstillstand und sterben. Der Blogger Tom Stahl berichtet: „Anfang Juli sind in nur 24 Stunden mindestens 11 Urlauber an italienischen Stränden tot umgefallen.“ Wie viele weitere Fälle gab es, über die nicht in den Nachrichten berichtet wurde?

Obwohl Stahl klarstellt, dass er die plötzlichen und unerwarteten Todesfälle nicht automatisch auf die experimentellen Geninjektionen zurückführen will, scheint die Anzahl der Vorfälle besorgniserregend.

Medizinische Notfälle an italienischen Stränden

Die Küste von Fondi, Italien:

Am 4. Juli 2022, an der Küste von Fondi: Ein gesunder 70-jähriger Mann, der gegen 17 Uhr mit seiner Frau am Strand spazieren ging, fiel tot um.

Weiterlesen auf uncutnews.ch

4.9 17 Bewertungen Artikel Bewertung