„Plötzlich und unerwartet“: Fußballer Marcos Menaldo (25) stirbt nach Herzinfarkt im Training

Der guatemaltekische Fußballstar Marcos Menaldo, Spieler von Deportivo Marquense in San Marcos (Guatemala), ist im Alter von 25 Jahren auf tragische Weise verstorben, nachdem er am Montag im Training einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Der Verteidiger von Deportivo Marquense klagte während einer Trainingseinheit in der Vorbereitung auf die neue Saison über Atembeschwerden. Menaldo wurde im Stadion Marquesa de la Ensenada in San Marcos notfallmäßig wiederbelebt. Anschließend wurde er in das Hospital de Especialidades verlegt, wo er starb.

Der Präsident von Deportivo, Hernan Maldonado, hat nach der Bestätigung von Menaldos Tod seine Trauer zum Ausdruck gebracht.

Von ESPN zitiert, sagte er: „Man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Ein junger, dynamischer und fröhlicher Mensch, dem so etwas passiert. Es ist ziemlich schockierend, weil man nicht nur einen Spieler, sondern auch einen Freund verliert. Gott hat seine Pläne und seine Absichten, aber leider haben wir den Tod. Es war gegen 11:00 Uhr, als sie mich anriefen, um mir mitzuteilen, dass Marcos im Training ohnmächtig geworden war.“

Quelle: thesun.co.uk

