Pleitewelle: Die Corona-Maßnahmen ruinierten die Wirtschaft

Kritiker haben von Anfang an davor gewarnt, dass die völlig sinnlosen Lockdows die Wirtschaft völlig zerstören werden. Und genau das ist auch eingetreten. Während einige Großkonzerne und Milliardäre noch reicher geworden sind, wurden vor allem die Klein- und Mittelbetriebe massiv geschädigt. Die Folge davon ist jetzt eine Masse an Insolvenzen und zerstörten Existenzen. Die vollmundig angekündigten Hilfszahlungen waren an bürokratische Hürden gebunden und kamen oft zu spät und in zu geringer Höhe. Viele Megakonzerne wurden jedoch rasch mit Geld regelrecht zugeschüttet. Das scheint ganz dem Plan der Globalisten zu folgen. Die normalen Menschen sollen nichts mehr haben und völlig in Abhängigkeit gehalten werden. Bekanntlich hat ja der Boss des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, angekündigt, dass wir durch den Great Reset nichts mehr besitzen, aber doch glücklich sein werden. Zumindest der erste Teil dieser Aussage bewahrheitet sich jetzt langsam.

