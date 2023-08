Platznöte: NRW will chancenlose Asylbewerber noch schneller auf Gemeinden verteilen

In Nordrhein-Westfalen will die schwarz-grüne Koalition chancenlose Asylbewerber vermehrt an Städte und Gemeinden weiterleiten, wie Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne) nun erklärte. Damit nutzt die Ministerin ein Plazet des Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU), der sich dazu entschieden hatte, auch ablehnenswerte Bewerber nicht mehr zentral in Landeseinrichtungen unterzubringen.

Paul will das „gesetzliche Maximum" bei der Unterbringung in Landeshand nicht mehr ausschöpfen. 1.500 neue „Flüchtlinge" sollen daher innerhalb von 14 Tagen auf Städten und Kommunen verteilt werden.

