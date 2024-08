Plagiatsvorwürfe gegen Thüringer CDU-Chef Mario Voigt

Der Plagiatsprüfer Stefan Weber erhebt Vorwürfe gegen den Thüringer CDU-Spitzenkandidaten Mario Voigt in Bezug auf Plagiate in dessen Doktorarbeit. Apollo News liegt ein entsprechendes Schreiben an die TU Chemnitz vor. Weber schreibt darin von 46 Plagiaten. Voigt hat im Jahr 2008 zum Thema „Der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf. George W. Bush gegen John F. Kerry“ an der TU Chemnitz promoviert. Weiterlesen auf Apollo News.net

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung