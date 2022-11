Pläne in der Schublade: Banken bereiten sich auf Blackout vor

Wegen der Energiekrise ziehen auch deutsche Geldinstitute alle Register. Verschiedene Sparmaßnahmen betreffen sowohl Kunden als auch Angestellte. Für den Fall eines Blackouts, also eines größeren Stromausfalls, haben viele Banken bereits Pläne.

Lichter aus am Geldautomaten? Mehrere deutsche Banken fahren Sparmaßnahmen auf, um die Energiekosten zu senken. Kleine Bankfilialen reduzieren die Beleuchtung an den Gebäuden. Wie das Handelsblatt berichtet, haben sowohl die Deutsche Bank als auch die Commerzbank seit August die beleuchtete Außenwerbung an ihren Wolkenkratzen abgeschaltet. Dem Handelsblatt zufolge verzichten beide Banken durch diese Maßnahmen auf eine Menge Stromverbrauch: Die Commerzbank spart 74.000 Kilowattstunden, während die Deutsche Bank 4,9 Millionen Kilowattstunden an Strom einspart.

