Pilotphase im Herbst: Auch Wien wird Testlabor für Sozialkredit-System

In immer mehr europäischen Ländern machen die Mächtigen ernst: Nicht nur im norditalienischen Bologna und in Bayern soll ein digital überwachtes Sozialkredit-System kommen. Auch in der Bundeshauptstadt Wien soll bereits im Herbst das sogenannte “Wien Token” getestet werden. Es ist nicht der erste, aber sicherlich der bis dato größte Eingriff der Globalisten in die Lebensweise der Bürger. Wohlverhalten soll offiziell belohnt werden – wann kommt die Bestrafung für die “Abweichler”?

Deckmantel für die umweltbewussten Hauptstädter soll wie in Bayern der ökologische Fußabdruck sein. Wie der TKP-Blog berichtet, plant die Stadt Wien nämlich ein “digitales Bonussystem. das mittels einer App umweltbewusstes Verhalten mit freiem Zugang zu Kulturveranstaltungen honoriert.” Das funktioniert so: Diese App erkennt, wenn man seine Wege zu Fuß, mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegt. Die CO2-Einsparung im Vergleich zur Autofahrt wird dann in Tokens umgerechnet, die man gegen einen QR-Code eintauschen kann, der günstigen Eintritt zum öffentlichen Leben gewährt.

