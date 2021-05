Physiotherapeutin: „In unserer Praxis ist das Recht der freien Meinung und körperlicher Unversehrtheit oberstes Gesetz!“

Hallo zusammen, ich bin 35 Jahre und selbstständig als Physiotherapeutin mit eigener Praxis. Ich habe insgesamt 20 Mitarbeiter/innen in meinem Team und möchte gerne von unserem Alltag und den Erlebnissen berichten.

Zuerst einmal möchte ich gerne als Chefin und Verantwortliche sagen, dass ich auch jeden Leiter, Geschäftsführer und Stationsleiter verstehen kann, in dieser schwierigen Situation und Zeit, auch nicht unbedingt immer die richtige Entscheidung treffen zu können. Es ist ein schmaler Grad zwischen Mitarbeiter/innen und Patienten schützen, trotzdem Dinge hinterfragen können und Maßnahmen umsetzen oder nicht. Mein Team und ich waren von Anfang an sehr skeptisch und kritisch, was ich auch immer gefordert und unterstützt habe. Es fand von Anfang an eine offene Kommunikation und gemeinsame Entscheidungsfindung statt zum Thema Maskenpflicht und Quarantäneauflagen. Bis Oktober 2020 trugen wir und unsere Patienten keine Masken…alle waren gesund und niemand in Quarantäne. Ab November wurden wir durch die BG dazu aufgefordert und das Ordnungsamt patrouillierte in der Stadt umher, schikanierte Patienten und Angestellte. Dazu noch der Druck der Politik, der Gesellschaft und der hörigen Patienten, die uns anschwärzten….das hält kein Team lange durch 😔

Wir sind immer noch Rebellen…machen unsere Mittagspause alle zusammen und setzen einfach die Maske in den Behandlungsräumen ab(bei Patienten die das genauso sehen)…nur so kann man diese Zeit gemeinsam bewältigen.

Seit einigen Wochen werden wir penetrant von Patienten über unsere Impfbereitschaft- und Status ausgefragt und ich habe dazu am Empfang einen Aushang für alle groß sichtbar gemacht: „In unserer Praxis ist das Recht der freien Meinung und körperlicher Unversehrtheit oberstes Gesetz!! … “ Als Vorgesetzter muss ich Verantwortung übernehmen, vor allem für die Mitarbeiter….das fehlt meiner Meinung nach in vielen Einrichtungen! Man muss auch mal zeigen, wo die persönlichen Grenzen sind, ohne dafür gleich diskriminiert oder sogar in irgendeiner Form bestraft zu werden!! Das wäre die Aufgabe der ganzen Führungsebenen, dafür für ihre Mitarbeiter zu sorgen und kämpfen!!

Von einer Impfung nehmen ich und meine Familie Abstand. Mein Personal kläre ich jeden Tag mit verschiedenen Informationen auf, damit sich das mediengesteuerte Propagandavirus der „tollen Impfung“ gar nicht erst einnisten kann. Die meisten haben es verstanden und sind dafür dankbar.

Vielleicht kann dieser ganze verrückte Blödsinn irgendwann mal vernünftig aufgearbeitet werden, damit dann unsere Nachkommen mal daraus lernen können. Die enormen Schäden, die dadurch entstanden sind und weiter entstehen, kann niemand mehr wieder gut machen. Wichtig ist zu wissen, man ist nicht allein, es gibt viele….wir sind viele!!!

Quelle: Pflege- und Krankenhauspersonal für Aufklärung

