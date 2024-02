Physik-Nobelpreisträger: Grüne haben Bezug zur Realität verloren

Auffallend positiv wird in Medien über die Arbeit der Grünen berichtet. Das gilt in Österreich, wie auch in Deutschland. Gar nicht so positiv sehen es neben großen Teilen der Bevölkerung auch viele Experten. Kritik an der Energiepolitik unserer Nachbarn kommt jetzt von besonders gewichtiger Stelle: Physik-Nobelpreisträger Steven Chu.

Er war unter Präsident Obama von 2009 bis 2013 als Energieminister der USA im Amt. Steven Chu lässt kein gutes Haar an deutschen Entscheidungsträgern in diesem Sektor. Insbesondere die Grünen kritisiert er hart: Von ihnen kämen „viele Falschinformationen“. Weiterlesen auf Exxpress.at

