Pflegekraft: „Es reicht!“

Eine weitere Pflegekraft, die sich mutig und offen äußert. Sie habe kürzlich den stationären Bereich verlassen, da sie diese unmenschlichen Maßnahmen und das Totschweigen der Impfnebenwirkungen nicht mehr ertragen konnte, und arbeitet nun in der ambulanten Intensiv- und -Beatmungspflege.

An Alle, die diese Impfpflicht für Pflegekräfte unterstützen: Ich hoffe für jeden, dass er nicht in eine Situation kommt, in der die gute umgeimpfte Pflegekraft fehlt, um ihm zu helfen.

4.7 14 Bewertungen Artikel Bewertung