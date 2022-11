Pfizer hat ungeborenes Leben im Visier: Spezielle Impfung soll Babys im Mutterleib “immunisieren”

Am 1. November wandte sich Pfizer mit einer beunruhigenden Jubelmeldung an die Öffentlichkeit: Es gebe positive Studiendaten zu einem neuen Impfstoff gegen RSV zu vermelden (ein zumeist milde Erkrankungen verursachendes Atemwegsvirus, das aber ausgerechnet dank immunschädigender Covid-Maßnahmen aktuell für volle Kinderkliniken sorgt). Das besondere am angeblich so tollen neuen Vakzin: Es wird Schwangeren verabreicht und soll gezielt von der Mutter auf das ungeborene Leben übergehen.

Die klinische Studie der Phase 3 – MATISSE (MATernal Immunization Study for Safety and Efficacy) genannt – soll mit ersten positiven Ergebnissen glänzen: Der bivalente Präfusions-Impfstoffkandidat “RSVpreF” soll in den ersten 90 Tagen nach der Geburt angeblich eine Wirksamkeit von 81,8 Prozent gegen “schwere ärztlich behandelte Erkrankungen der unteren Atemwege” aufweisen.

