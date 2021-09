Peu a peu wie bei Ortskräfte! Evakuierung aus Kabul: Jetzt sind es schon 20 kriminelle Afghanen

Die Zahl der „Ortskräfte“ sprang schrittweise an, von 515 auf 1.500, danach waren es 2.500, darauf folgten 10.000, dann der Sprung auf 40.000 und die letzte Wasserstandsmeldung liegt bei 70.000. Warum sollte die Salamitaktik nur bei „Ortskräften“ funktionieren? Die Zahl evakuierten kriminellen Afghanen stieg von sieben auf 20, das bedeutet in etwa, eine Sammelabschiebung ist zurück in Deutschland.

Welt.de:

Über die Luftbrücke aus Kabul sind nach bisherigen Erkenntnissen auch 20 Menschen nach Deutschland gekommen, die den Sicherheitsbehörden bekannt sind. Bis zur Stunde seien 20 Fälle bekannt, „die sicherheitsrelevant sind, die dadurch, dass sie nicht schon in Kabul geprüft wurden, jetzt in Deutschland sind“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag im Münchner Presseclub.

Unter den Straftätern sind laut Seehofer unter anderem verurteilte Vergewaltigerund Menschen, deren Name im Terrorismusabwehrzentrum bekannt ist.

