Pastor Tscharntke über Impflinge und Leute die nicht begreifen was wirklich geschieht….

Mir wurde dieser Tage in verschiedenen Diskussionen klar, wer sich heute impfen lässt, der wird eines Tages mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch das Malzeichen des Antichristen annehmen. Warum? Die innere Logik des Geschehens ist dieselbe. Ein Teil ist hier wie da total verblendet und begreift nicht, was wirklich geschieht. Er wird die höchstfragwürdige Spritze genauso wie das Malzeichen des Tieres annehmen, weil er keine Ahnung hat was wirklich abläuft.

Ein zweiter Teil will’s im Grunde gar nicht wissen. Er will sich einfach nicht damit auseinandersetzen. Er will einfach nicht anecken.Er will ein bequemes Leben haben, laviert sich vielleicht nicht Gutes ahnend eine Weile so durch um schlussendlich wenn der Druck zu gross wird, doch mitzumachen. Hat sich nie wirklich damit befasst, es immer auf die Seite geschoben und den Kopf in den Sand gesteckt, obwohl er die Gewitterwolken sieht und den Donner hört.

