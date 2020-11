„Party-Szene“ auch in Neapel: Bewaffnete Nigerianer attackieren Polizisten

Die „Party-Szene“ spielt sich nicht nur in Deutschland ab, auch in Italien sind die „Event-Fachkräfte“ aktiv. Laut Voxnews.info sperrte die Polizei den Verkehr auf dem Corso Garibaldi für mehr als eine Stunde wegen einer Intervention im Borgo Sant’Antonio in der Via Michele Morelli. Nach 18.00 Uhr griff die Polizei ein und schloss eine von Nigerianer betriebene Bar. Mindestens 200 Afrikaner waren anwesend. Die Reaktion war gewalttätig, und die Polizisten wurden von Afrikanern angegriffen, die mit einem Messer bewaffnet waren. Mindestens ein Polizist sei dabei verletzt worden.

Napoli (Vasto), orda di clandestini africani assalta la Polizia. #RadioSavana pic.twitter.com/HlOWJ1eqKU — RadioSavana (@RadioSavana) November 1, 2020