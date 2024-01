Parteienverbot nach der „Wannseekonferenz 2.0“ auch für CDU und SPD?

Landauf, landab demonstrieren jeden Tag Zehntausende: Bauern, Bürger, Spediteure, Handwerker und Wärmepumpenopfer – Demonstrationen mit so vielen Teilnehmern an so vielen Orten gleichzeitig hat es wohl in Deutschland noch nicht gegeben. Es hat etwas von einem Volksaufstand, gerade weil das Geschehen verglichen mit Fridays-for-Future-Demos und deren Protagonisten weniger in den Medien stattfindet und außer Diffamierungen kaum Echo in der Politik erzeugt.

Denn Politik und Medien reden nun deutlich lieber über ein Abendessen, bei dem im privaten Rahmen ein Dutzend Gäste herumpolitisierten – als von nicht weniger als einer neuen „Wannseekonferenz 2.0“.

Allerdings fand die aktuelle „Wannseekonferenz 2.0“ am sieben Kilometer entfernten Lehnitzsee statt. Nicht nur geographische Fakten müssen verbeult werden, wenn die „Faktenchecker“ eines SPD-nahen Portals recherchieren, um ihrer erfundenen Wahrheit einen gewünschten Dreh ins Absurde zu geben. Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung