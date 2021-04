Eine besonders gewalttätige Szene, die sich an der Porte de La Chapelle in Paris abspielte. Wir sehen, wie eine Person eine Frau auf der Treppe der Pariser U-Bahn gewaltsam schubst. Der Mann flieht daraufhin. Während die Frau schwer am Fuß der Treppe landet, verniedlicht der Mann, der die Szene filmt, die Szene und sagt: „Nein, sie hat nichts getan“. Quelle Text: actupenit.com

