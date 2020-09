Paris: Ausschreitungen bei Gelbwesten-Protest

Hunderte von Gelbwesten-Demonstranten haben sich am Samstag auf den Pariser Straßen versammelt. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Etwa 1000 Menschen hatten sich Berichten zufolge am Platz Wagram eingefunden. Weitere Proteste gab es an der Alten Börse in der Pariser Innenstadt. Demonstrationen an der Prachtmeile Champs-Élysées im Zentrum der französischen Hauptstadt waren zuvor verboten worden, lokale Medien berichteten von starker Polizeipräsenz vor Ort. Etwa 200 Menschen seien dabei im Nordwesten der französischen Hauptstadt festgenommen worden, berichtete der Sender FranceInfo am Samstag.

