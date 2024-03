Papst Franziskus hat scharfe Kritik an der Genderideologie geäußert. Sie hebe die Unterschiede zwischen Mann und Frau auf, mache alles gleich und sei die „hässlichste Gefahr der heutigen Zeit“, sagte das Kirchenoberhaupt am Freitag bei einer Audienz im Vatikan. „Mann und Frau stehen in einer fruchtbaren Spannung“, betonte Franziskus. Und: „Unterschiede auslöschen heißt, die Menschlichkeit auslöschen.“ Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

5 25 Bewertungen Artikel Bewertung