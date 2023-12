Panik vor Silvesternacht: Berliner Polizei bittet Eltern per Brief um Hilfe, um Ausschreitungen zu verhindern

Die Berliner Polizei wappnet sich für die Silvesternacht. In der Nacht auf den 1. Januar dieses Jahres kam es in der Hauptstadt zu beispiellosen Ausschreitungen. Dieses Mal wendet sich die Polizei schon im Vorfeld ausdrücklich an die Eltern und hofft Randale so verhindern zu können. Der Appell wurde im Internet veröffentlicht und soll auch per Brief verschickt werden. In der Silvesternacht 2022/2023 randalierten insbesondere Jugendliche mit Migrationshintergrund in der Hauptstadt. Es kam zu Sachschäden in Millionenhöhe und zu zahlreichen Verletzten. Weiterlesen auf Apollo News.net

