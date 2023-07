Panik vor AfD verwandelt Politik in Kindergarten

So traurig ist es und so groß der Schaden ist, den die Politik in unserem Land gerade anrichtet: Es fällt immer schwerer, sie ernst zu nehmen. Die Infantilisierung unserer Gesellschaft, vor der Soziologen und Pädagogen seit langem warnen, hat ein Ausmaß angenommen, dass man sich vorkommt wie in einer absurden Reality-Show. Und zu dem Schluss kommt, dass jeder Kindergarten reifer ist. Bzw. reifer war – bis vor ein paar Jahrzehnten.

Was wir erleben, erinnert immer öfter an die britischen Komiker der Gruppe „Monty Python“. Beispiel: In deren Film „Das Leben des Brian“ wird ein alter Mann gesteinigt, weil er das Wort „Jehova“ gesagt haben soll. Weiterlesen auf Reitschuster.de

