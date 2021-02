Panik-Karl: Corona-Politik ist Vorbild für freiheitseinschränkende Klima-Politik in Zukunft!

Lauterbach: „Ich würde es noch nicht mal für ausgeschlossen halten, dass wir in der Klimakrise in eine Situation kommen, wo wir tatsächlich das ein oder andere verbieten.“

Moderator: „Aber das ist doch nun genau das, was manche Kritiker jetzt befürchten, dass die Einschränkungen in der Corona-Pandemie benutzt werden als Blaupause für sowas – in Anführungszeichen – wie eine Klimadikatur.“

Lauterbach: „Ja, aber das sind doch Verschwörungstheorien.“

Moderator: „Wieso? Sie haben doch gerade erzählt, dass die Corona-Maßnahmen Vorbild sein sollen und müssen für die noch viel größere Klimakatastrophe.“

