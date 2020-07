Panik im Supermarkt in Cagliari/Italien: Migrant bedroht Mitarbeiter mit Stock – dann folgt die Antwort

Momente hoher Spannung in Cagliari, wo ein Immigrant in einen Supermarkt an der Stadtpromenade eindrang. Die Aufnahme zeigt einen offensichtlich erregten Mann, der vor den Schiebetüren des Supermarktes einen Stock schwingt.

Einer der Mitarbeiter, der die Gefahr spürt, versucht, ihn wieder zur Ruhe zu bringen. „Ruhig, ruhig… Ruhig“, sagt er ihm ruhig, aber vergeblich. An einem bestimmten Punkt verlässt die Aufnahme das Blickfeld, aber in diesem Moment reagiert der Einwanderer. Während der Angestellte ihn immer wieder ruhig ruft, wirft er wahrscheinlich etwas in den Supermarkt. Dies sind sehr aufgeregte Momente, Kunden und Arbeitnehmer sind offensichtlich besorgt über die Entwicklung der Situation, die immer beunruhigender wird.

Nur einer der Angestellten bleibt trotz der Eskalation weiterhin in der Nähe des Immigranten auf Distanz. Das Klima wird immer angespannter, bis der illegale Einwanderer, ohne die Gründe aus dem Video zu verstehen, mit extremer Gewalt das, was er in den Händen hält, gegen den Angestellten des Supermarktes wirft, der bis dahin versucht hatte, ihn wieder zur Ruhe zu bringen. Jemand im Laden ruft die Carabinieri an, aber bevor die Polizisten Zeit haben anzukommen, geschieht das Unvermeidliche. Die Situation verschlechtert sich in wenigen Augenblicken. Der Mitarbeiter reagiert und jagt den Einwanderer, der inzwischen entkommen ist. Die Kunden und andere Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäfts eilen nach draußen, um das Schlimmste zu verhindern.

Das Video wird noch verwirrender. „Keine Jungs genug“, ruft eine in Panik geratene Frau, wahrscheinlich eine Angestellte, erschrocken über die gewalttätige Geste des Einwanderers und die Reaktion ihrer Kollegen. Im Innenhof des Ladens fordern drei Mitarbeiter des Supermarkts den Einwanderer auf, näher zu kommen, aber er, wahrscheinlich verängstigt durch die Reaktion der Mitarbeiter, ging zu diesem Zeitpunkt weg. Zu diesem Zeitpunkt beschlossen die Angestellten des Supermarkts, den Laden, sich selbst und ihre Kunden zu sichern, indem sie die Türen des Ladens bis zum Eintreffen der Polizei schlossen. „Jeden Tag passiert etwas, man kann es nicht mehr ertragen“, kommentierte Massimo Bitonci in seinem Facebook-Post. Quelle: ilgiornale.it