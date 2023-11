Pakistan wirft sie raus: Asyl-Lobby will Aufnahme tausender Afghanen

Pakistan macht ernst! 1,73 Millionen Afghanen werden aus dem Land geschmissen. In ihre Heimat zurück wollen die meisten von ihnen aber nicht. In Deutschland bringt sich die Asyl-Lobby bereits in Stellung, fordert die Aufnahme der Migranten.

Deutschland müsse gefährdete Afghanen schneller aufnehmen, fordert jetzt der Verein Pro Asyl. „Viele Menschen mussten für die Aufnahmeverfahren Deutschlands und anderer Länder nach Pakistan fliehen“, erklärte die Afghanistan-Referentin von Pro Asyl, Alema Alema. „Dort waren sie nie sicher, nun hat sich ihre Lage noch verschärft.“ Weiterlesen auf Exxpress.at

