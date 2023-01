Pässe für alle ab 65: Ampel konkretisiert Staatsangehörigkeits-Reform

Die Ampel bringt ihre Staatsbürgerrechts-Reform ins Kabinett, weitere Punkte sickern durch. Neben bereits bekannten Punkten wie der Schnellvergabe des deutschen Passes nach fünf Jahren soll auch jeder, der über 65 Jahre alt ist, ohne Einbürgerungs- und Sprachtest Pässe geschenkt bekommen.

In dem Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es, die Erleichterungen beim Sprachnachweis und die Verpflichtung zu einem Einbürgerungstest sollten für alle Ausländer wegfallen, die mindestens 67 Jahre alt sind. Damit solle die Lebensleistung der sogenannten Gastarbeiter-Generation gewürdigt werden, denen in den ersten Jahren ihres Aufenthalts in Deutschland weder Sprachkurse noch andere Integrationsangebote offen standen. Profitieren werden von den Erleichterungen aber nicht nur Gastarbeiter, sondern alle Ausländer dieser Altersklasse. Wer seine Eltern oder Großeltern also für fünf Jahre nach Deutschland holt, kann diese direkt mit einem deutschen Pass versorgen – ohne Anforderungen.

Mehr auf Pleiteticker.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung