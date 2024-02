Ein Paar aus Nigeria muss 33.000 Euro an das Jobcenter zurückzahlen, wie die „Welt“ berichtet. Die beiden hatten jahrelang in Deutschland die Sozialleistung bezogen, lebten aber eigentlich in Nigeria.

Seit 2014 bezogen sie Grundsicherung in Bremen – einst Hartz IV und nun Bürgergeld genannt. 2018 bemerkte die Bundespolizei jedoch bei der Einreise der Eheleute am Bremer Flughafen, dass die Stempel in ihren Pässen auf einen langjährigen Auslandsaufenthalt hindeuteten. Weiterlesen auf Focus Online

