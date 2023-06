Ostbeauftragter fordert mehr Zuwanderung im Osten

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel hat der Ostbeauftragte Carsten Schneider mehr Zuwanderung für Ostdeutschland gefordert. «Wir brauchen im Osten neben Rückwanderung auch Zuwanderung», sagte der SPD-Politiker t-online am Donnerstag vor dem Treffen der ostdeutschen Regierungschefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Chemnitz. Dass es dagegen Vorbehalte in der Bevölkerung gebe, habe unter anderem mit der DDR-Vergangenheit zu tun.

«Zu DDR-Zeiten war der Osten eine homogene Gesellschaft mit sehr wenigen Menschen aus dem Ausland», sagte Schneider. Es gebe keine Erfahrung im Umgang mit Zuwanderung und viele Vorurteile.

