Orban zum eXXpress: „Das aktuelle politische System in Europa wird kollabieren.“

Ungarns Premierminister ist überzeugt, das aktuelle politische System in Europa werde noch in diesem Jahrzehnt kollabieren. Und gefragt, ob er weiter für den Verbleib Ungarns in der EU ist, meint Orban: “Definitiv nicht. Aber wir müssen.”

“Normale Menschen mit normalen Ansichten sind nicht für den Verbleib in der EU. The gap is growing, die Entfremdung zwischen Ungarn und der EU geht weiter voran”, analysiert der ungarische Premierminister Viktor Orban (59) in einem exklusiven Gespräch für die vortragenden Journalisten beim aktuellen Kongress des Mathias Corvinus Collegium – darunter auch eXXpress-Chefredakteur Richard Schmitt – die aktuelle europäische Lage.

