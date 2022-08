Orbán: „Ukraine-Krieg wird Ende der westlichen Vormacht nach sich ziehen“

In einem Interview mit der Druckausgabe von „Tichys Einblick“ (9/22) hat sich Ungarns Premierminister Viktor Orbán über die Konsequenzen des Krieges in der Ukraine für die westliche Welt geäußert. Vor allem für die globalen Geltungsambitionen der Europäischen Union werde dieser nach seiner Überzeugung äußerst ungünstige Auswirkungen haben. Die russische Militäroperation und die Sanktionspolitik, die Brüssel als Reaktion darauf gegen die Russische Föderation verhängt hat, könnten das Ende der westlichen Vormachtstellung in der Welt bedeuten.

Der globale Westen im Allgemeinen und die EU hätten sich hinsichtlich der Wirkungsmacht ihrer Konfrontationspolitik verschätzt, deutet Orbán an. Die EU werde schwächer und weniger einflussreich aus dem Krieg hervorgehen als sie vor dem Beginn der russischen Militäroffensive war.

Es sei „durchaus wahrscheinlich, dass dieser Krieg auf sehr demonstrative Weise die westliche Vormachtstellung zu einem Ende bringen wird“.

