Orban gegen weitere Asyl-Wellen: „Wollen keine Mini-Gazas in Budapest“

Immer mehr Zuwanderung erhöhe auch die Terrorgefahr, warnte Ungarns Premier Viktor Orban (60, Fidesz): “Wir Ungarn wollen keine Mini-Gazas in den Bezirken von Budapest.” Und: Brüssel mache genau das, was die meisten Europäer eben nicht wollen.

„Die Menschen in Europa wollen keinen Krieg und auch keine Migration, deshalb wird es bei der Europawahl im kommenden Jahr vor allem um eine Änderung der Migrationspolitik gehen. Denn in Brüssel ist ein Wandel nötig“, sagte jetzt Ungarns Premier Viktor Orban (60) in einem aktuellen Interview mit Kossuth Radio. Weiterlesen auf Exxpress.at

