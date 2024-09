Oppositionsverräter (BSW) halten Brandmauer

Carsten: Gestern Abend platzte die politische Bombe. Das BSW hält genauso wie die Altparteien die Brandmauer zur AfD. Dies wurde öffentlich bekannt gegeben. Dazu werden Gespräch mit CDU, SPD und der Linken geführt. Das BSW was von den Linken geflüchtet ist, geschasst wurde, setzt sich wieder mit ihnen an den Tisch. Damit ist der Verrat am Wähler nun komplett und offengelegt. Welche Schlüsse zieht Brandenburg daraus?

