Oli: Bürgerdialog am Montagabend im Kulturzentrum Karlstorbahnhof in Heidelberg.Der große Wirtschaftsminister Habeck erklärt vor ausgewähltem Publikum, wieso die AfD aktuell so erfolgreich ist. Hat er damit tatsächlich recht oder irrt er sich?

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung