Olaf Scholz: Nur ein Bundeskanzler auf Abruf?

In einer derart schwierigen und krisengeschwängerten Zeit, wie der unseren, braucht ein Land zweifelsohne führungsstarke Männer an der Spitze: Doch Olaf Scholz gilt als das genaue Gegenteil, nämlich als absolut schwach und profillos und seine Regierungspolitik wird von Kritikern als zögerlich, unprofessionell und mitunter sogar wirr beschrieben. Nicht nur im Ukraine-Konflikt, sondern auch in der Energie- und Inflationskrise gibt der deutsche Bundeskanzler ein trauriges und schlaffes Bild ab.

