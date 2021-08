Ohne Abwahl der Altparteien werden wir die sinnlosen Corona-Maßnahmen niemals los

Maskenpflicht in Deutschland bis 2022: 4. Welle, 5. Welle, Dauerwelle, es wird immer so weitergehen. Aber die Deutschen wollen das ja so, wie Umfragen (solllten sie stimmen?) zur Bundestagswahl 2021 zeigen.

In Deutschland plant Gesundheitsminister Jens Spahn, dass die Maskenpflicht vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln bis ins Frühjahr 2022 fortbesteht – auch für Menschen, die geimpft, genesen oder getestet sind. Selbst wer vollständig gegen Covid-19 geimpft ist, kann sich mit der ansteckenderen Delta-Variante infizieren.

Dazu passt: Von wegen Freiheiten: RKI-Strategiepapier für Herbst/Winter 21/22

4.5 15 Bewertungen Artikel Bewertung