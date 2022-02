Österreichs Regierung sperrt alles auf – nur eine Regel bleibt

Es wird tatsächlich geöffnet! Mit 5. März werden in Österreich alle noch aufrechten Corona-Beschränkungen fallen, die Regierung wird dann sowohl die sogenannten G-Regeln, als auch die Gastro-Sperrstunde aufheben. Allein die FFP2-Masken sollen in bestimmten Bereichen noch erhalten bleiben. Eine Übersicht über die aktuellen Entscheidungen.

Wegfall sämtlicher Maßnahmen, außer für Hochrisikobereiche (Alten- und Pflegeheime/Krankenhäuser: dort 3G für Mitarbeiter, Dienstleister und Besucher)

Öffnung der Nachtgastronomie

Aufhebung des Konsumationsverbots bei Veranstaltungen

FFP2-Pflicht in Hochrisikobereichen (Alten- und Pflegeheime/Krankenhäuser), in öffentlichen Verkehrsmitteln inkl. deren Haltestellen und in Kundenbereichen des lebensnotwendigen Handels (Apotheken, Lebensmitteleinzelhandel, Banken, Postgeschäftsstellen, etc.)

In allen anderen Settings gilt für geschlossene Räume eine FFP2-Empfehlung

3G als generelle Regel bei der Einreise aus sämtlichen Staaten (ausgenommen Virusvarianten-Gebiete)

Vorsichtig aufatmen darf man auch in der Nachtgastro, die Öffnungen betreffen auch Discos und Clubs.

Quelle: Krone.at

Wie heute.at berichtet, soll die beschlossene Impfpflicht auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden.

5 6 Bewertungen Artikel Bewertung