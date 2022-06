Österreichs Innenminister: Im Irak und in Pakistan heißt es, die EU-Grenzen seien wieder offen

Es ist ein fast frontaler Widerspruch zur Politik der deutschen Innenministerin. Der österreichische Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) lässt seine Kritik zum Teil nur zwischen den Zeilen erkennen. So spricht er von der „Vertriebenenkrise“, die heute wieder die Schleusen der illegalen Migration in die EU geöffnet habe.

Die „Vertriebenenkrise“ rund um die Ukraine werde heute verstärkt von Schleppern ausgenutzt: „Sie machen Werbung in den Flüchtlingslagern, beispielsweise im Irak oder in Pakistan, mit der falschen Behauptung, die EU sei wieder offen für Migranten. Die Menschen könnten hier sofort arbeiten und eine Wohnung erhalten. Das ist natürlich falsch, das gilt nach EU-Recht nur für Ukrainerinnen und Ukrainer.“ En passant widerspricht Karner so auch Nancy Faeser, die unsere Aufgabe in der ungeprüften Aufnahme aller Ankommenden sieht, möglichst ohne Asylverfahren.

