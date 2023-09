Österreich will Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten

Österreich hat die Schrauben in der Flüchtlingspolitik seit fast einem Jahr deutlich angezogen: mehr Abschiebungen, schnellere Asylverfahren, ein besserer Grenzschutz mit mehr als 300 Drohnen im Einsatz und einer engen Zusammenarbeit mit den Westbalkan-Ländern und Ungarn.

Die Folge: In den ersten acht Monaten dieses Jahres ging die Zahl der Asylanträge um 40 Prozent zurück. Jetzt will die schwarz-grüne Regierung in Wien zusammen mit den Bundesländern den knallharten Kurs in der Flüchtlingspolitik noch weiter verschärfen. Asylbewerber sollen künftig während des laufenden Verfahrens zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet werden. Weiterlesen auf Welt.de

