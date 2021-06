Österreich: Warum lassen sich so viele junge Menschen impfen?

Die Antworten sind so banal wie erschütternd. Michael Scharfmüller vom Info-Direkt Magazin hat sich in der Wiener Innenstadt umgehört, weshalb die Party-hungrigen Menschen so schnell zur Impfung greifen.

Doch nicht alle haben sich von der allgemeinen Medien-Hypnose anstecken lassen. Ein kleiner Teil bleibt standhaft, denkt selbst. Leider ist es die Minderheit.

Die ganze Sendung HIER.

