Das muss man sich einmal vorstellen… Das Sozialministerium zahlt an Geschädigte nach Corona-Impfungen pauschal NUR 1305,50 Euro. Ist das nicht lächerlich? Die FPÖ wird ordentlich Druck ausüben, damit sich in dieser Angelegenheit rasch etwas ändert. Schließlich werden die Menschen regelrecht in die Nadel getrieben.

