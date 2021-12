Österreich: Regierung rechnet mit bis zu 1 Million Impfpflicht-Verweigerer

Die Impfpflicht wird kommen, ihre Gegner mobilisieren immer stärker. Nun gibt es erste Schätzungen, wie viele Österreicher sich dagegen wehren wollen.

Wie die Massendemos seit der Ankündigung zeigen, wollen sich nicht nur viele Österreicher nicht nur nicht impfen lassen, sondern setzten sich auch noch aktiv dagegen zur Wehr. Ersten Schätzungen zufolge, dürfte der Widerstand trotz der angedrohten, empfindlichen Geldstrafen enorm bleiben.

Trotz der Androhung von empfindlichen Geldstrafen dürfte ein großer Teil der Impf-Muffel davon unbeeindruckt bleiben. Wie aus einem internen Dokument der Corona-Kommission, das „Heute“ vorliegt, hervorgeht, rechnen die Experten und damit auch die Regierung in ersten Schätzungen mit rund 650.000 bis zu einer Million (!) Personen, die gegebenenfalls den Verfahrensweg bestreiten werden.

Quelle: Heute.at (Artikel im Archiv)

Politikstube: Setzt man die Einwohnerzahl Österreichs von 8,917 Millionen (Stand 2020) zu der geschätzten Anzahl der Impfverweigerer in Relation, dann ist der Widerstand gar nicht so klein. Und wenn man bedenkt, dass sich immer mehr Geimpfte den Demos gegen die Impfpflicht in ganz Österreich anschließen, dann wächst die Gruppe der Impfgegner.

