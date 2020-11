Österreich nähert sich mit großen Schritten einem Impfzwang!

Die Stimmen für einen Corona-Impfzwang werden immer lauter. Irmgard Griss, die frühere Präsidentschaftskandidatin, forderte öffentlich eine Zwangsimpfung. Doch auch wenn es offiziell zu keinem Impfzwang kommen sollte, wird er doch durch die Hintertüre zur Realität werden. Was ungeimpfte Menschen wohl in Zukunft nicht mehr dürfen und welche Rolle dabei die Mainstream-Medien spielen, gibt es in diesem Video zu sehen!

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung