Österreich: Jugendliche gerät wegen FFP2-Maske in Lebensgefahr

Schaut euch an, wie man unsere Kinder mit den Masken quält! Dieses Mädchen geriet wegen der Maske sogar in Lebensgefahr!

In der Schule muss sie ein Schild um den Hals tragen, was sie als gesundheitlich beeinträchtigt kennzeichnet. Ist das noch zu fassen? Wohin sind wir gekommen, dass Menschen sich öffentlich kennzeichnen lassen müssen, wenn sie ein gesundheitliches Problem haben?

Davon abgesehen, wird das Mädchen auch noch gemobbt und beschimpft. Unglaublich!

Unsere saudämlichen Politiker in Österreich und in Deutschland sollten sich erst einmal informieren was eine FFP2 Maske ist, wogegen sie hilft und wie lange man diese Maske tragen darf.

