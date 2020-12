Österreich: Impfgegner ziehen durch Graz

Über 1.000 Personen haben am 26.12.20 in der Grazer Innenstadt gegen eine Impfpflicht und neue Corona Maßnahmen demonstriert. Die Demonstration war laut Polizei nicht angemeldet. Die Teilnehmer sollen sich über Soziale Netzwerke verabredet haben. Laut Polizei habe diese Veranstaltung ein ungeahntes Ausmaß angenommen – am Endpunkt, dem Grazer Hauptplatz hatten sich über 1.000 Menschen angesammelt. Die meisten trugen laut Polizei keine Masken, Abstände wurden ebenfalls nicht eingehalten. Die Manifestation richtete sich laut Exekutive „gegen alles Mögliche“, gegen angebliche Impfpflichten und gegen Testungen auf das Coronavirus. Auf einem Banner im Internet, war von einem Spaziergang die Rede.

5 10 Bewertungen Artikel Bewertung