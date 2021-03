Österreich: „Diese Bewegung ist nicht mehr aufzuhalten!“

FPÖ: Wir stehen auf Eurer Seite und marschieren gemeinsam mit Euch Seite an Seite für die Demokratie, Grundrechte und unsere Freiheit! Die Stimmung am Samstag war unfassbar: Tausende Bürger haben gemeinsam mit freiheitlichen Politikern gezeigt, dass es ihnen reicht. Der Unmut in der Bevölkerung wird immer größer und das ist auch gut so. Fakt ist: Diese patriotische Bewegung ist nicht mehr aufzuhalten!🇦🇹

4.5 8 Bewertungen Artikel Bewertung