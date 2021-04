„Der Bundespräsident verdaut gerade den Osterschinken und die gekochten Eier, während die Republik in der Korruption versinkt. Wo ist der sprechende Aschenbecher in der Hofburg, wenn man ihn einmal braucht. An seiner Stelle, hätte ich die Regierung längst entlassen.“, Gerald Grosz im Duell gegen Sebastian Bohrn Mena auf oe24.tv in Fellner Live.

