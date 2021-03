Österreich: Die Regierungspolitik aus der Gummizelle

„Die Regierung beweist täglich: Österreich ist eine offene Psychiatrie und wir werden von ganz schweren Fällen regiert. Gastgartenchaos, 4-Personen-Veranstaltung. Das sind gute Gründe, dass man diese Regierung in eine Gummizelle verfrachtet, dort können sie ihre wahnsinnigen Verordnungen an die Wand kritzeln!“ Gerald Grosz im Duell gegen Sebastian Bohrn Mena auf oe24.tv in Fellner Live.

