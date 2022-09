Österreich: Die meisten Flüchtlinge kommen jetzt aus Indien

Hunderte neue Migranten jeden Tag sorgen in der Bevölkerung für heftige Debatten. Die Lage an der burgenländischen Grenze spitzt sich weiter zu, der Flüchtlingsstrom reißt nicht ab. Auffällig: Vor allem Inder kamen in der vergangenen Woche ins Burgenland.

Seit Monaten hat das Burgenland mit immer mehr Flüchtlingen zu kämpfen. Mit 2811 Aufgriffen war, wie berichtet, erst in der vergangenen Woche eine neue Rekordmarke erreicht worden. Das Bundesheer und die Polizei arbeiten im Grenzdienst bereits am Rande der Belastbarkeit.

